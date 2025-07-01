«Лос-Анджелес» не договорился с Гавриковым о продлении контракта

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков покинет команду, сообщает журналист Пьер Лебрюн.

По сведениям источника, стороны не смогли договориться о новом контракте. Теперь 29-летний россиянин выйдет на рынок свободных агентов. Сообщалось, что игроком интересуется «Рейнджерс».

В прошедшем сезоне Гавриков набрал 30 (5+25) в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету две результативные передачи в шести играх.