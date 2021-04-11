«Лос-Анджелес» начал переговоры с Иафалло и Атанасиу о продлении контрактов

Нападающие «Лос-Анджелеса» Алекс Иафалло и Андреас Атанасиу могут продлить контракты с клубом, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

По информации источника, стороны уже начали обсуждать условия новых соглашений. При этом, «Кингз» могут обменять Иафалло на дедлайне, если получат интересное предложение.

В текущем сезоне 27-летний Иафалло в 39 матчах регулярного чемпионата набрал 25 (11+14) очков при показателе полезности «-2». У 26-летнего Атанасиу — 17 (9+8) очков и «-6» в 32 матчах.