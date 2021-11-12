«Лос-Анджелес» может обменять нападающего Виларди

«Лос-Анджелес» готов рассмотреть вариант обмена нападающего Габриэла Виларди, сообщает The Athletic.

22-летний форвард в нынешнем сезоне забросил 1 шайбу в 7 встречах. Хоккеист был выбран на драфте-2017 под общим 11-м номером, но пропустил длительное время из-за серьезной травмы спины.

В прошлом сезоне Виларди набрал 23 (10+13) очка в 54 встречах. Также в составе сборной Канады он стал победителем ЧМ-2021.