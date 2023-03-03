«Монреаль» уступил «Лос-Анджелесу», у Гурьянова первая шайба за «Канадиенс»
«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 2:3.
В составе «Канадиенс» отличились Джош Андерсон и Денис Гурьянов, который забросил первую шайбу за команду после обмена из «Далласа». У «Кингз» отличились Алекс Иафалло, Габриэль Виларди и Анже Копитар.
После этого матча «Монреаль» с 56 очками занимает 15-е место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 78 очками — на третьей строчке Запада.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Монреаль» — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Голы: Андерсон — 17 (бол.), 9:14 — 0:1. Иафалло — 9 (Виларди), 27:42 — 1:1. Виларди — 20 (Рой, Дурзи), 47:27 — 2:1. Копитар — 25 (Байфилд), 48:30 — 3:1. Гурьянов — 3 (Мэтисон, Савар), 49:39 — 3:2.
Вратари: Копли — Аллен.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 33 (10+13+10) — 21 (7+5+9).
Наши: Гавриков (16.13/0/0) — Гурьянов (18.52/2/0).
3 марта. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 16974 зрителя.
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|25
|73
|4
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|61
|35
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|72
|5
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|59
|30
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|27
|34
|59
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|61
|21
|40
|51
|8
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|61
|21
|40
|47
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|О
|1
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|25
|78
|2
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|35
|28
|78
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|61
|34
|27
|74
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|33
|29
|74
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|62
|27
|35
|67
|6
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|24
|37
|53
|7
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|20
|42
|48
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|18
|44
|48
|3.03
|03:00
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Флорида – Нэшвилл
|1 : 2
|3.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Питтсбург
|4 : 5 ОТ
|3.03
|03:00
|
Детройт – Сиэтл
|4 : 5 ОТ
|3.03
|03:00
|
Рейнджерс – Оттава
|3 : 5
|3.03
|03:00
|
Бостон – Баффало
|7 : 1
|3.03
|04:30
|
Чикаго – Даллас
|2 : 5
|3.03
|05:00
|
Калгари – Торонто
|1 : 2
|3.03
|06:00
|
Ванкувер – Миннесота
|1 : 2
|3.03
|06:30
|
Сан-Хосе – Сент-Луис
|3 : 6
|3.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Монреаль
|3 : 2
|И
|О
|
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
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|118
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|60
|90
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|61
|87
|И
|Г
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|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|52
|
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Бостон
|61
|43
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|60
|41
|И
|КН
|
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Линус Ульмарк
Бостон
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Филип Густавссон
Миннесота
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