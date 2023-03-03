«Монреаль» уступил «Лос-Анджелесу», у Гурьянова первая шайба за «Канадиенс»

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 2:3.

В составе «Канадиенс» отличились Джош Андерсон и Денис Гурьянов, который забросил первую шайбу за команду после обмена из «Далласа». У «Кингз» отличились Алекс Иафалло, Габриэль Виларди и Анже Копитар.

После этого матча «Монреаль» с 56 очками занимает 15-е место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 78 очками — на третьей строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Монреаль» — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Голы: Андерсон — 17 (бол.), 9:14 — 0:1. Иафалло — 9 (Виларди), 27:42 — 1:1. Виларди — 20 (Рой, Дурзи), 47:27 — 2:1. Копитар — 25 (Байфилд), 48:30 — 3:1. Гурьянов — 3 (Мэтисон, Савар), 49:39 — 3:2.

Вратари: Копли — Аллен.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 33 (10+13+10) — 21 (7+5+9).

Наши: Гавриков (16.13/0/0) — Гурьянов (18.52/2/0).

3 марта. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 16974 зрителя.