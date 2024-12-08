«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» на своем льду одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

В составе «Кингз» две шайбы в пустые ворота забросил Тревор Мур, еще по голу забили Адриан Кемпе и Алекс Лаферрьер.

За «Уайлд» отличился Яков Тренин.

«Лос-Анджелес» набрал 35 очков и идет на четвертом месте в Западной конференции, «Миннесота» сохраняет лидерство с 40 очками.