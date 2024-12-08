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Сегодня, 09:20

«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

Даниил Аршавский
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«Лос-Анджелес» на своем льду одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

В составе «Кингз» две шайбы в пустые ворота забросил Тревор Мур, еще по голу забили Адриан Кемпе и Алекс Лаферрьер.

За «Уайлд» отличился Яков Тренин.

«Лос-Анджелес» набрал 35 очков и идет на четвертом месте в Западной конференции, «Миннесота» сохраняет лидерство с 40 очками.

Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Миннесота Уайлд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 27 19 8 40
2 Нью-Джерси 29 18 11 38
3 Каролина 27 17 10 35
4 Рейнджерс 25 14 11 29
5 Филадельфия 27 12 15 28
6 Питтсбург 29 12 17 28
7 Айлендерс 28 10 18 27
8 Коламбус 26 11 15 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 28 17 11 36
2 Торонто 27 16 11 34
3 Бостон 29 15 14 33
4 Тампа-Бэй 24 13 11 28
5 Оттава 26 12 14 26
6 Баффало 27 11 16 25
7 Детройт 27 10 17 24
8 Монреаль 27 10 17 23
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 27 18 9 40
2 Виннипег 28 20 8 40
3 Даллас 26 16 10 32
4 Колорадо 28 15 13 30
5 Сент-Луис 28 13 15 28
6 Юта 26 11 15 26
7 Нэшвилл 28 7 21 20
8 Чикаго 27 8 19 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 39
2 Лос-Анджелес 27 16 11 35
3 Ванкувер 25 14 11 32
4 Эдмонтон 27 15 12 32
5 Калгари 27 13 14 31
6 Сиэтл 28 13 15 27
7 Сан-Хосе 30 10 20 25
8 Анахайм 25 10 15 23
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8.12 00:00
Чикаго – Виннипег
 2 : 4
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Айлендерс – Каролина
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Флорида – Сан-Хосе
 3 : 1
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Питтсбург – Торонто
 5 : 2
8.12 03:00
Оттава – Нэшвилл
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Монреаль – Вашингтон
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