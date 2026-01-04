4 января, 08:00

«Лос-Анджелес» по буллитам обыграл «Миннесоту», Капризов и Юров сделали голевые передачи

Евгений Козинов
Корреспондент

«Лос-Анджелес» на своем льду выиграл у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б. Игра прошла на льду «Crypto.com Арене» в Лос-Анджелесе.

Российские нападающие «Уайлд» Кирилл Капризов и Данила Юров отметились голевыми передачами. Теперь у 28-летнего Капризова 49 (24+25) очков в 43 играх этого сезона, а у 22-летнего Юрова — 16 (6+10) очков в 35 матчах.

В серии буллитов Капризов не реализовал свою попытку, как и одноклубник Владимир Тарасенко.

«Лос-Анджелес» набрал 43 очка в 40 матчах и занимает 8-е место в Западной конференции. «Миннесота» идет на 2-й строчке — 58 очков в 43 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
4 января, 05:00. Crypto.cоm Arena (Лос-Анджелес)
Лос-Анджелес
Миннесота

«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» vs ЦСКА, Квартальнов vs «Ак Барс», Кудашов в «Авто»
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Уволят ли Ларионова? Ротенберг в «Динамо»? Первый раунд плей-офф КХЛ
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 80 52 28 110
2 Питтсбург 81 41 40 98
3 Филадельфия 80 41 39 94
4 Вашингтон 81 42 39 93
5 Коламбус 81 40 41 92
6 Айлендерс 81 43 38 91
7 Нью-Джерси 81 42 39 87
8 Рейнджерс 80 33 47 75
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 80 49 31 106
2 Монреаль 81 48 33 106
3 Тампа-Бэй 80 49 31 104
4 Бостон 81 44 37 98
5 Оттава 81 43 38 97
6 Детройт 80 41 39 91
7 Флорида 80 38 42 80
8 Торонто 80 32 48 78
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 79 52 27 115
2 Даллас 80 48 32 108
3 Миннесота 80 45 35 102
4 Юта 80 42 38 90
5 Нэшвилл 80 38 42 86
6 Виннипег 79 35 44 82
7 Сент-Луис 79 34 45 80
8 Чикаго 80 28 52 70
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 80 37 43 91
2 Эдмонтон 80 40 40 90
3 Анахайм 80 42 38 90
4 Лос-Анджелес 79 34 45 87
5 Сан-Хосе 79 37 42 82
6 Сиэтл 79 34 45 79
7 Калгари 80 33 47 75
8 Ванкувер 80 24 56 56
Результаты / календарь
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
13.04 01:00 Коламбус – Бостон 2 : 3
13.04 01:00 Айлендерс – Монреаль 1 : 4
13.04 02:00 Нью-Джерси – Оттава 4 : 3 ОТ
13.04 03:00 Анахайм – Ванкувер 3 : 4 ОТ
13.04 04:00 Калгари – Юта 4 : 1
Все результаты / календарь

