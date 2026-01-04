«Лос-Анджелес» по буллитам обыграл «Миннесоту», Капризов и Юров сделали голевые передачи

«Лос-Анджелес» на своем льду выиграл у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б. Игра прошла на льду «Crypto.com Арене» в Лос-Анджелесе.

Российские нападающие «Уайлд» Кирилл Капризов и Данила Юров отметились голевыми передачами. Теперь у 28-летнего Капризова 49 (24+25) очков в 43 играх этого сезона, а у 22-летнего Юрова — 16 (6+10) очков в 35 матчах.

В серии буллитов Капризов не реализовал свою попытку, как и одноклубник Владимир Тарасенко.

«Лос-Анджелес» набрал 43 очка в 40 матчах и занимает 8-е место в Западной конференции. «Миннесота» идет на 2-й строчке — 58 очков в 43 играх.