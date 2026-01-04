«Лос-Анджелес» по буллитам обыграл «Миннесоту», Капризов и Юров сделали голевые передачи
«Лос-Анджелес» на своем льду выиграл у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б. Игра прошла на льду «Crypto.com Арене» в Лос-Анджелесе.
Российские нападающие «Уайлд» Кирилл Капризов и Данила Юров отметились голевыми передачами. Теперь у 28-летнего Капризова 49 (24+25) очков в 43 играх этого сезона, а у 22-летнего Юрова — 16 (6+10) очков в 35 матчах.
В серии буллитов Капризов не реализовал свою попытку, как и одноклубник Владимир Тарасенко.
«Лос-Анджелес» набрал 43 очка в 40 матчах и занимает 8-е место в Западной конференции. «Миннесота» идет на 2-й строчке — 58 очков в 43 играх.
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|80
|52
|28
|110
|2
|Питтсбург
|81
|41
|40
|98
|3
|Филадельфия
|80
|41
|39
|94
|4
|Вашингтон
|81
|42
|39
|93
|5
|Коламбус
|81
|40
|41
|92
|6
|Айлендерс
|81
|43
|38
|91
|7
|Нью-Джерси
|81
|42
|39
|87
|8
|Рейнджерс
|80
|33
|47
|75
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|80
|49
|31
|106
|2
|Монреаль
|81
|48
|33
|106
|3
|Тампа-Бэй
|80
|49
|31
|104
|4
|Бостон
|81
|44
|37
|98
|5
|Оттава
|81
|43
|38
|97
|6
|Детройт
|80
|41
|39
|91
|7
|Флорида
|80
|38
|42
|80
|8
|Торонто
|80
|32
|48
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|79
|52
|27
|115
|2
|Даллас
|80
|48
|32
|108
|3
|Миннесота
|80
|45
|35
|102
|4
|Юта
|80
|42
|38
|90
|5
|Нэшвилл
|80
|38
|42
|86
|6
|Виннипег
|79
|35
|44
|82
|7
|Сент-Луис
|79
|34
|45
|80
|8
|Чикаго
|80
|28
|52
|70
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|80
|37
|43
|91
|2
|Эдмонтон
|80
|40
|40
|90
|3
|Анахайм
|80
|42
|38
|90
|4
|Лос-Анджелес
|79
|34
|45
|87
|5
|Сан-Хосе
|79
|37
|42
|82
|6
|Сиэтл
|79
|34
|45
|79
|7
|Калгари
|80
|33
|47
|75
|8
|Ванкувер
|80
|24
|56
|56
Результаты / календарь
|13.04
|01:00
|Коламбус – Бостон
|2 : 3
|13.04
|01:00
|Айлендерс – Монреаль
|1 : 4
|13.04
|02:00
|Нью-Джерси – Оттава
|4 : 3 ОТ
|13.04
|03:00
|Анахайм – Ванкувер
|3 : 4 ОТ
|13.04
|04:00
|Калгари – Юта
|4 : 1
Новости