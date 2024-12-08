«Миннесота» уступила «Лос-Анджелесу» и прервала серию из пяти побед, у Капризова «-3»

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступила «Лос-Анджелесу» со счетом 1:4.

На шайбы Адриан Кемпе, Алекса Лаферрьера и Тревора Мура, который забил два гола в пустые ворота, гости ответили точным броском Якова Тренина.

В текущем сезоне форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов провел 26 матчей и набрал 42 (17+25) очка.

«Миннесота» прервала серию из пяти побед и с 40 очками расположилась на первом месте в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 35 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Кемпе — 13 (Копитар, Андерсон), 19:17 — 1:0. Лафферье — 12 (бол., Спенс, Фиала), 28:33 — 2:0. Мур — 5 (п.в., Кемпе), 58:06 — 3:0. Тренин — 2 (Меррилл, Богосян), 58:47 — 3:1. Мур — 6 (п.в.), 58:55 — 4:1.

Вратари: Кемпер — Флери (56:04 — 58:06, 58:52 — 58:55).

Штраф: 9 — 9.

Броски: 34 (12+8+14) — 24 (7+3+14).

Наши: Гавриков (22.42/1/+2) — Капризов (22.30/5/-3), Тренин (13.54/2/0), Хуснутдинов (14.47/1/0).

8 декабря. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena.