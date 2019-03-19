"Лос-Анджелес" Ковальчука проиграл "Виннипегу" и первым лишился шансов на плей-офф

"Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 3:2. Победный гол забил Тайлер Майерс​.

Российский нападающий "Кингз" Илья Ковальчук отдал результативную передачу.

"Кингз" стали первой командой в Западной конференции, потерявшей шансы на выход в плей-офф.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" – "Виннипег" – 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Голы: Хэйс – 17 (Коннор, Элерс), 11:32 – 0:1. Коннор – 28 (бол., Трауба, Уилер), 12:37 – 0:2. Уокер – 3 (Лейпсик, Ковальчук), 14:53 – 1:2. Браун – 19 (бол., Даути, Копитар), 30:21 – 2:2. Майерс – 9, 36:50 – 2:3.

Вратари: Кэмпбелл (58:30) – Броссуа.

Штраф: 9 – 11.

Броски: 17 (8+7+2) – 28 (6+12+10).

Наши: Ковальчук (13.28/2/-1) – Куликов (24.30/0/+1).

19 марта. Лос-Анджелес. Staples Center.