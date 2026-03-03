«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» на выезде победил «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У «Эвеланш» по 3 (1+2) очка набрали Мартин Нечас и Габриэль Ландескуг. У «Кингз» голы забили Брандт Кларк и Ангус Бут.

«Колорадо» с 89 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Лос-Анджелес» с 62 очками опустился на 11-ю строчку.

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