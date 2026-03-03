«Колорадо» нанес поражение «Лос-Анджелесу»

«Колорадо» победил «Лос-Анджелес» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У «Эвеланш» по 3 (1+2) очка набрали Мартин Нечас и Габриэль Ландескуг, 2 (1+1) результативных балла заработал Нэйтан Маккиннон, еще один гол забил Девон Тэйвз. У «Кингз» заброшенными шайбами отметились Брандт Кларк и Ангус Бут.

«Колорадо» с 89 очками после 59 матчей возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Лос-Анджелес» (62 очка в 60 играх) опустился на 11-ю строчку.

НХЛ. Регулярный чемпионат

3 марта, 06:30. Crypto.cоm Arena (Лос-Анджелес) Лос-Анджелес Колорадо

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