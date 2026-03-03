«Лос-Анджелес» и «Колорадо» сыграют в чемпионате НХЛ 3 марта

«Лос-Анджелес» и «Колорадо» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ во вторник, 3 марта. Игра пройдет на льду Crypto.com-арены в Лос-Анджелесе (США), стартовое вбрасывание — в 6.30 по московскому времени.

«Лос-Анджелес» — «Колорадо: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

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НХЛ. Регулярный чемпионат

3 марта, 06:30. Crypto.cоm Arena (Лос-Анджелес) Лос-Анджелес Колорадо

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Лос-Анджелес» провел 59 матчей и набрал 62 очка, предыдущим соперником «Кингз» был «Калгари» (2:0). У «Колорадо» 58 матчей и 87 очков, в воскресенье «Эвеланш» победили «Чикаго» (3:1).