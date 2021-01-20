«Лос-Анджелес» уступил «Колорадо»

«Колорадо» на выезде победил «Лос-Анджелес» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Брэндон Саад, Девон Тэйвз и Микко Рантанен. У хозяев шайбы забрасывали Андреас Атанасиу и Адриан Кемпе.

«Колорадо» набрал четыре очка и занимает второе место в Восточном дивизионе. У «Лос-Анджелеса» два очка и восьмое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Колорадо» — 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Голы: Саад — 1 (Колверт, Маккиннон), 3:07 — 0:1. Тэйвз — 2 (бол., Жирар, Донской), 34:11 — 0:2. Рантанен — 2 (бол., Маккиннон, Ландескуг), 36:06 — 0:3. Атанасиу — 3 (Копитар, Андерсон), 47:50 — 1:3. Кемпе — 1 (бол., Копитар, Даути), 54:22 — 2:3.

Вратари: Петерсен (58:05) — Грубауэр.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 25 (9+8+8) — 24 (9+10+5).

Наши: — - Ничушкин (11.54/3/-1).

20 января. Лос-Анджелес. Staples Center.