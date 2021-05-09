Дубль Тэйвза принес «Колорадо» победу над «Лос-Анджелесом»

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 3:2.

В составе «Эвеланш» дубль оформил Девон Тэйвз, еще одну шайбу забросил Кэйл Макар. «Кингз» ответили шайбами Шона Уокера и Расмуса Купари.

После этого матча «Колорадо» с 76 очками занимает второе место в Западном дивизионе, «Лос-Анджелес» с 48 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Колорадо» — 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Голы: Тэйвз — 8 (Бураковски, Комфер), 4:46 — 0:1. Макар — 8 (бол., Рантанен, Бураковски), 10:31 — 0:2. Уокер — 4 (Виларди, Иафалло), 13:58 — 1:2. Тэйвз — 9 (Макар, Белльмар), 29:45 — 1:3. Купари — 1 (Андерссон, Уокер), 45:21 — 2:3.

Вратари: Петерсен — Юханссон (59:53).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 18 (6+5+7) — 30 (12+14+4).

Наши: — - Ничушкин (18.09/2/-1).

9 мая. Лос-Анджелес. Staples Center.