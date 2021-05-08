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«Лос-Анджелес» проиграл «Колорадо»

07:37
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«Лос-Анджелес» потерпел поражение от «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3).

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин сыграл 19 минут и сделал 2 броска по воротам соперника.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Колорадо» — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Лемье — 4 (Грундстрем, Уокер), 2:12 — 1:0. Рантанен — 30 (бол., Макар, Бураковски), 5:49 — 1:1. Джост — 5 (Макдональд, Тэйвз), 22:56 — 1:2. Макар — 7 (Бураковски, Ньюхук), 30:02 — 1:3. Виларди — 10 (Андерссон), 57:26 — 2:3.

Вратари: Петерсен (58:28) — Грубауэр.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 17 (5+5+7) — 37 (18+13+6).

Наши: — - Ничушкин (19.02/2/-1).

8 мая. Лос-Анджелес. Staples Center.

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