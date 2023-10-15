«Каролина» по буллитам победила «Лос-Анджелес», Гавриков забросил шайбу
«Каролина» на выезде победила «Лос-Анджелес» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5.
У «Харрикейнз» забивали Брент Бернс, Себастьян Ахо, Йеспери Котканиеми, Брендан Лемье и Теуво Тярявяйнен. У «Кингз» отметились Дрю Даути, Анже Копитар (дубль), Тревор Мур и Владислав Гавриков.
В серии послематчевых буллитов команды исполнили по 9 буллитов. Победный — реализовал Джордан Мартинук.
«Каролина» одержала вторую победу подряд на старте сезона и набрала 4 очка. «Лос-Анджелес» (1 очко) потерпел второе поражение в двух матчах.
Хоккей
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Каролина» — 5:6 Б (1:3, 2:2, 2:0, 0:0, 0:1)
Голы: Бернс — 1 (Слэвин), 4:15 — 0:1. Ахо — 1 (мен.), 6:41 — 0:2. Котканиеми — 1, 13:28 — 0:3. Даути — 1 (Фиала, Андерсон), 18:27 — 1:3. Лемье — 1 (Деанджело), 23:03 — 1:4. Копитар — 1 (бол., Кемпе, Фиала), 25:20 — 2:4. Терявяйнен — 2 (мен., Ахо, Шей), 30:23 — 2:5. Мур — 1 (бол.), 33:46 — 3:5. Гавриков — 1 (Льюис, Лизотт), 51:24 — 4:5. Копитар — 2 (Грундстрем, Фиала), 58:38 — 5:5.
Победный буллит: Мартинук.
Вратари: Копли (58:33 — 58:38) — Андерсен.
Штраф: 10 — 16.
Броски: 30 (15+6+7+2) — 19 (9+6+3+1).
Наши: Гавриков (23.48/2/-2) — Орлов (15.33/0/0).
15 октября. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|2
|2
|0
|4
|2
|Питтсбург
|3
|2
|1
|4
|3
|Нью-Джерси
|2
|1
|1
|3
|4
|Айлендерс
|1
|1
|0
|2
|5
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|6
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|7
|Рейнджерс
|2
|1
|1
|2
|8
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|2
|Торонто
|2
|2
|0
|4
|3
|Монреаль
|2
|1
|1
|3
|4
|Детройт
|2
|1
|1
|2
|5
|Оттава
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|2
|1
|1
|2
|7
|Флорида
|2
|0
|2
|0
|8
|Баффало
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|2
|2
|0
|4
|2
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|3
|3
|Аризона
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|5
|Виннипег
|2
|1
|1
|2
|6
|Миннесота
|2
|1
|1
|2
|7
|Нэшвилл
|3
|1
|2
|2
|8
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Ванкувер
|2
|2
|0
|4
|3
|Калгари
|2
|1
|1
|2
|4
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|1
|5
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|6
|Сиэтл
|3
|0
|3
|1
|7
|Анахайм
|1
|0
|1
|0
|8
|Эдмонтон
|2
|0
|2
|0
|15.10
|02:00
|
Бостон – Нэшвилл
|3 : 2
|15.10
|02:00
|
Торонто – Миннесота
|7 : 4
|15.10
|02:00
|
Монреаль – Чикаго
|3 : 2
|15.10
|02:00
|
Питтсбург – Калгари
|5 : 2
|15.10
|02:00
|
Детройт – Тампа-Бэй
|6 : 4
|15.10
|02:00
|
Коламбус – Рейнджерс
|5 : 3
|15.10
|02:30
|
Айлендерс – Баффало
|3 : 2
|15.10
|03:00
|
Сент-Луис – Сиэтл
|2 : 1 Б
|15.10
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|3 : 4
|15.10
|05:00
|
Сан-Хосе – Колорадо
|1 : 2 Б
|15.10
|05:00
|
Вегас – Анахайм
|4 : 1
|15.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Каролина
|5 : 6 Б
|И
|О
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|2
|6
|
|
Евгений Малкин
Питтсбург
|3
|6
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|2
|6
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|2
|6
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|2
|4
|
|
Колтон Сиссонс
Нэшвилл
|3
|3
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|2
|0.92
|
|
Маккензи Блэквуд
Сан-Хосе
|1
|0.92
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|1
|0.92