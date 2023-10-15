«Каролина» по буллитам победила «Лос-Анджелес», Гавриков забросил шайбу

«Каролина» на выезде победила «Лос-Анджелес» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5.

У «Харрикейнз» забивали Брент Бернс, Себастьян Ахо, Йеспери Котканиеми, Брендан Лемье и Теуво Тярявяйнен. У «Кингз» отметились Дрю Даути, Анже Копитар (дубль), Тревор Мур и Владислав Гавриков.

В серии послематчевых буллитов команды исполнили по 9 буллитов. Победный — реализовал Джордан Мартинук.

«Каролина» одержала вторую победу подряд на старте сезона и набрала 4 очка. «Лос-Анджелес» (1 очко) потерпел второе поражение в двух матчах.

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«Лос-Анджелес» — «Каролина» — 5:6 Б (1:3, 2:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Бернс — 1 (Слэвин), 4:15 — 0:1. Ахо — 1 (мен.), 6:41 — 0:2. Котканиеми — 1, 13:28 — 0:3. Даути — 1 (Фиала, Андерсон), 18:27 — 1:3. Лемье — 1 (Деанджело), 23:03 — 1:4. Копитар — 1 (бол., Кемпе, Фиала), 25:20 — 2:4. Терявяйнен — 2 (мен., Ахо, Шей), 30:23 — 2:5. Мур — 1 (бол.), 33:46 — 3:5. Гавриков — 1 (Льюис, Лизотт), 51:24 — 4:5. Копитар — 2 (Грундстрем, Фиала), 58:38 — 5:5.

Победный буллит: Мартинук.

Вратари: Копли (58:33 — 58:38) — Андерсен.

Штраф: 10 — 16.

Броски: 30 (15+6+7+2) — 19 (9+6+3+1).

Наши: Гавриков (23.48/2/-2) — Орлов (15.33/0/0).

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