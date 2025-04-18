«Лос-Анджелес» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» выиграл у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Голы «Флеймз» забили Назем Кадри (дубль), Сэм Мортон, Зейн Парех и Микаэль Баклунд. У «Кингз» единственную шайбу забросил Тэйлор Уорд.

«Калгари» с 96 очками в 82 матчах занял 9-е место в Западной конференции. «Лос-Анджелес» находится на 4-й строчке «Запада» — 105 очков в 82 играх.