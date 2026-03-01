«Лос-Анджелес» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» дома обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Игра проходила на Crypto.cоm Arena (Лос-Анджелес) 1 марта.

Заброшенными шайбами отметились Алекс Лафферье и Адриан Кемпе (в пустые ворота), которому ассистировал российский нападающий Артемий Панарин.

«Лос-Анджелес» прервал серию из пяти поражений подряд. Он занимает 10-е место в таблице Западной конференции с 62 очками после 59 игр. «Калгари» (54 очка после 58 матчей) располагается на 13-м месте.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max