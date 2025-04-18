«Калгари» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в последнем матче регулярного чемпионата

«Калгари» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У «Флеймз» шайбы забросили Назем Кадри (дубль), Сэм Мортон, Зейн Парех и Микаэль Баклунд. У «Кингз» единственная шайба на счету Тэйлора Уорда.

Данная игра стала последней в регулярном чемпионате НХЛ в сезоне-2024/25.

«Калгари» с 96 очками в 82 матчах занял 9-е место в Западной конференции. «Лос-Анджелес» занял 4-ю строчку «Запада» — 105 очков в 82 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Калгари» — 1:5 (0:0, 0:1, 1:4)

Голы: Кадри — 34 (Клапка, Пачал), 22:15 — 0:1. Мортон — 1 (Ломберг, Хант), 46:05 — 0:2. Кадри — 35 (Хант, Шарангович), 47:28 — 0:3. Парех — 1 (Баклунд), 48:24 — 0:4. Баклунд — 15 (Коронато), 51:35 — 0:5. Уорд — 1 (бол., Спенс, Кларк), 53:49 — 1:5.

Вратари: Риттих — Владарж.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (10+5+16) — 29 (12+6+11).

Наши: Гавриков (18.34/2/-1), Кузьменко (16.48/1/-4) — Мироманов (20.02/0/0), Суниев (14.48/1/+2).

18 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 18145 зрителей.