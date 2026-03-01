«Лос-Анджелес» нанес поражение «Калгари», Панарин сделал голевой пас

«Лос-Анджелес» победил «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Заброшенными шайбами отметились Алекс Лафферье и Адриан Кемпе (в пустые ворота), которому ассистировал российский нападающий Артемий Панарин. В сезоне-2025/26 34-летний Панарин набрал 3 (0+3) очка в 3 матчах за «Лос-Анджелес» и 57 (19+38) очков в 52 встречах за «Рейнджерс».

«Лос-Анджелес» прервал серию из пяти поражений подряд. Он занимает 10-е место в таблице Западной конференции с 62 очками после 59 игр. «Калгари» (54 очка после 58 матчей) располагается на 13-м месте.

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