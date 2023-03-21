«Лос-Анджелес» разгромил «Калгари», команды забросили 10 шайб на двоих

«Лос-Анджелес» разгромил «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:2.

У хозяев по дублю сделали Карл Грундстрем и Адриан Кемпе, по одной шайбе у Майки Андерсона, Виктора Арвидссона, Габриэля Виларди и Дрю Даути. За гостей забросили Тайлер Тоффоли и Ноа Хэнифин.

«Лос-Анджелес» занимает второе место в таблице Западной конференции с 92 очками в 71 матче. «Калгари» идет на девятой строчке с 77 очками в 71 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Калгари» — 8:2 (4:0, 2:1, 2:1)

Голы: Грундстрем — 10 (Купари, Макьюэн), 8:15 — 1:0. Даути — 6 (Байфилд, Копитар), 11:16 — 2:0. Виларди — 23 (Иафалло), 12:13 — 3:0. Арвидссон — 20 (бол., Кемпе, Копитар), 15:46 — 4:0. Тоффоли — 29 (бол., Линдхольм, Баклунд), 20:34 — 4:1. Кемпе — 33 (Эдлер, Уокер), 28:17 — 5:1. Кемпе — 34 (Байфилд, Даути), 32:44 — 6:1. Хэнифин — 6 (Коулмэн, Юбердо), 49:01 — 6:2. Андерсон — 5 (бол., Дано, Арвидссон), 52:31 — 7:2. Грундстрем — 11 (Купари, Андерсон), 55:51 — 8:2.

Вратари: Копли — Маркстрем (Владарж, 40:00).

Штраф: 8 — 20.

Броски: 39 (14+12+13) — 17 (3+9+5).

Наши: Гавриков (21.23/1/0) — Задоров (14.05/0/-1).

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