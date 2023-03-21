Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:15

«Лос-Анджелес» разгромил «Калгари», команды забросили 10 шайб на двоих

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Лос-Анджелес» разгромил «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:2.

У хозяев по дублю сделали Карл Грундстрем и Адриан Кемпе, по одной шайбе у Майки Андерсона, Виктора Арвидссона, Габриэля Виларди и Дрю Даути. За гостей забросили Тайлер Тоффоли и Ноа Хэнифин.

«Лос-Анджелес» занимает второе место в таблице Западной конференции с 92 очками в 71 матче. «Калгари» идет на девятой строчке с 77 очками в 71 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Калгари» — 8:2 (4:0, 2:1, 2:1)

Голы: Грундстрем — 10 (Купари, Макьюэн), 8:15 — 1:0. Даути — 6 (Байфилд, Копитар), 11:16 — 2:0. Виларди — 23 (Иафалло), 12:13 — 3:0. Арвидссон — 20 (бол., Кемпе, Копитар), 15:46 — 4:0. Тоффоли — 29 (бол., Линдхольм, Баклунд), 20:34 — 4:1. Кемпе — 33 (Эдлер, Уокер), 28:17 — 5:1. Кемпе — 34 (Байфилд, Даути), 32:44 — 6:1. Хэнифин — 6 (Коулмэн, Юбердо), 49:01 — 6:2. Андерсон — 5 (бол., Дано, Арвидссон), 52:31 — 7:2. Грундстрем — 11 (Купари, Андерсон), 55:51 — 8:2.

Вратари: Копли — Маркстрем (Владарж, 40:00).

Штраф: 8 — 20.

Броски: 39 (14+12+13) — 17 (3+9+5).

Наши: Гавриков (21.23/1/0) — Задоров (14.05/0/-1).

21 марта. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Лос-Анджелес Кингз
0
Читайте также
Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше
Регбист пропал без вести в США. Его тело обнаружили только спустя 14 месяцев
ВДВ РФ применили специальное оружие против ДРГ ВСУ на Днепре
В Нижнем Новгороде арестовали активы Volkswagen в России по иску «ГАЗа»
Посольство Польши во Франции: слова посла о конфликте с Россией неверно интерпретированы
Ждут ли россиян на Бали и Пхукете
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Сан-Хосе». Барабанов набрал 2 очка

НХЛ: «Питтсбург» уступил «Оттаве», «Колорадо» разгромил «Чикаго» и другие матчи 21 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 68 45 23 98
2 Нью-Джерси 70 45 25 97
3 Рейнджерс 70 41 29 92
4 Айлендерс 71 36 35 80
5 Питтсбург 70 34 36 78
6 Вашингтон 71 33 38 73
7 Филадельфия 69 25 44 62
8 Коламбус 69 21 48 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 69 53 16 111
2 Торонто 69 42 27 93
3 Тампа-Бэй 71 42 29 90
4 Флорида 70 36 34 79
5 Оттава 70 34 36 73
6 Баффало 69 33 36 72
7 Детройт 69 30 39 69
8 Монреаль 70 27 43 60
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 70 38 32 89
2 Колорадо 69 41 28 88
3 Миннесота 70 40 30 88
4 Виннипег 71 39 32 81
5 Нэшвилл 68 34 34 76
6 Сент-Луис 69 31 38 67
7 Аризона 70 27 43 65
8 Чикаго 70 24 46 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 70 43 27 92
2 Лос-Анджелес 71 41 30 92
3 Эдмонтон 71 40 31 88
4 Сиэтл 69 38 31 83
5 Калгари 71 31 40 77
6 Ванкувер 69 31 38 67
7 Анахайм 70 23 47 56
8 Сан-Хосе 71 19 52 53
Результаты / календарь
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
21.03 02:00
Детройт – Флорида
 2 : 5
21.03 02:00
Питтсбург – Оттава
 1 : 2
21.03 04:00
Колорадо – Чикаго
 5 : 0
21.03 04:30
Эдмонтон – Сан-Хосе
 5 : 4 ОТ
21.03 05:30
Лос-Анджелес – Калгари
 8 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 71 136
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 69 106
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 71 100
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 71 58
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 69 48
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 69 47
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 42 1.97
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 32 2.04
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 30 2.20
Новости
RSS RSS
Все новости