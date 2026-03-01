«Лос-Анджелес» и «Калгари» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 1 марта

«Лос-Анджелес» и «Калгари» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 28 февраля на 1 марта. Матч пройдет в спортивном комплексе «Crypto.cоm Арена» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

1 марта, 03:00. Crypto.cоm Arena (Лос-Анджелес) Лос-Анджелес Калгари

Следить за ключевыми событиями игры «Лос-Анджелес» — «Калгари» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Лос-Анджелес» — «Калгари» : трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Кингз» набрали 60 очков в 58 матчах и занимают 10-е место в Западной конференции. «Флэймз» с 54 очками в 57 играх идут на 13-й строчке «Запада».