«Лос-Анджелес» готов обменять обладателя «Конн Смайт Трофи» Куика

«Лос-Анджелес» готов обменять голкипера Джонатана Куика. На 35-летнего вратаря претендуют несколько клубов, которые хотят укрепить вратарскую линию перед плей-офф, сообщает 22 марта TFP.

Контракт Куика рассчитан еще на два сезона. По нему он должен заработать в следующем сезоне 3 миллиона долларов, а в сезоне-2022/23 — 2,5. При этом кэпхит контракта — 5,8 миллиона.

В нынешнем регулярном чемпионате голкипер провел 13 матчей, показав коэффициент надежности 2,97 при 89,7 проценте отраженных бросков.

Куик провел всю карьеру в «Лос-Анджелесе». Вместе с командой он выиграл два Кубка Стэнли, а в 2012 году получил «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф.