Лос-Анджелес — Флорида: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» переиграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У «Флориды» шайбу забросил Эван Родригес. У «Лос-Анджелеса» отличились Самуэль Хелениус и Андриан Кемпе.

«Лос-Анджелес» набрал 57 очков в 45 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Флорида» на 5-й строчке Восточной конференции — 59 очков в 49 играх.