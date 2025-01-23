«Лос-Анджелес» обыграл «Флориду»

«Лос-Анджелес» переиграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Во втором периоде Эван Родригес в большинстве вывел «Флориду» вперед. В третьем периоде Самуэль Хелениус из «Лос-Анджелес» сравнял счет. Победную шайбу забросил Андриан Кемпе.

«Лос-Анджелес» набрал 57 очков в 45 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Флорида» на 5-й строчке Восточной конференции — 59 очков в 49 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Флорида» — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Родригес — 11 (бол., Лунделл, Самоскевич), 27:27 — 0:1. Хелениус — 1 (Жанно, Спенс), 46:41 — 1:1. Кемпе — 24 (Фиала, Кларк), 53:12 — 2:1.

Вратари: Кемпер — Найт.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 28 (8+6+14) — 27 (5+17+5).

Наши: Гавриков (24.51/3/0) — Куликов (22.17/0/0).

23 января. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 15 090 зрителей