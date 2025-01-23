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Сегодня, 08:39

«Лос-Анджелес» обыграл «Флориду»

Камила Абдурахманова
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«Лос-Анджелес» переиграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Во втором периоде Эван Родригес в большинстве вывел «Флориду» вперед. В третьем периоде Самуэль Хелениус из «Лос-Анджелес» сравнял счет. Победную шайбу забросил Андриан Кемпе.

«Лос-Анджелес» набрал 57 очков в 45 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Флорида» на 5-й строчке Восточной конференции — 59 очков в 49 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Флорида» — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Родригес — 11 (бол., Лунделл, Самоскевич), 27:27 — 0:1. Хелениус — 1 (Жанно, Спенс), 46:41 — 1:1. Кемпе — 24 (Фиала, Кларк), 53:12 — 2:1.

Вратари: Кемпер — Найт.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 28 (8+6+14) — 27 (5+17+5).

Наши: Гавриков (24.51/3/0) — Куликов (22.17/0/0).

23 января. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 15 090 зрителей

НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Флорида Пантерз
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 47 32 15 69
2 Каролина 48 29 19 61
3 Нью-Джерси 50 27 23 60
4 Коламбус 48 23 25 53
5 Рейнджерс 47 23 24 50
6 Филадельфия 48 22 26 50
7 Питтсбург 49 20 29 48
8 Айлендерс 46 19 27 45
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 49 30 19 62
2 Флорида 49 28 21 59
3 Тампа-Бэй 46 25 21 53
4 Оттава 47 24 23 52
5 Монреаль 47 24 23 52
6 Бостон 49 23 26 52
7 Детройт 47 21 26 47
8 Баффало 47 18 29 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 49 32 17 67
2 Миннесота 47 28 19 60
3 Даллас 47 29 18 59
4 Колорадо 49 28 21 58
5 Сент-Луис 48 23 25 50
6 Юта 46 20 26 47
7 Нэшвилл 46 17 29 41
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 47 29 18 62
2 Эдмонтон 47 29 18 61
3 Лос-Анджелес 45 26 19 57
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 46 20 26 50
6 Сиэтл 48 21 27 45
7 Анахайм 47 18 29 42
8 Сан-Хосе 50 14 36 34
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Нью-Джерси – Бостон
 5 : 1
23.01 03:30
Торонто – Коламбус
 1 : 5
23.01 05:30
Колорадо – Виннипег
 2 : 3 ОТ
23.01 06:00
Лос-Анджелес – Флорида
 2 : 1
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