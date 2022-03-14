«Флорида» по буллитам уступила «Лос-Анджелесу»

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступила «Лос-Анджелесу» со счетом 2:3.

В составе «Кингз» отличились Расмус Купари и Мартин Фрк, забивший за 32 секунды до конца третьего периода. У гостей шайбы забросили Ээту Луостаринен и Брандон Монтор. Победный буллит реализовал . Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский остался в запасе.

После этого матча «Флорида» с 86 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 74 очками — на четвертой строчке Запада.