«Филадельфия» выиграла у «Лос-Анджелеса», Панарин забил гол, Мичков исполнил буллит

«Филадельфия» победила «Лос-Анджелес» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

У хозяев заброшенными шайбами в основное время отметились Куинтон Байфилд, Анже Копитар и российский нападающий Артемий Панарин. Также на его счету результативная передача. Панарин в сезоне-2025/26 в 64 матчах набрал 72 (23+49) очка, в том числе 15 (4+11) очков в 12 встречах за «Лос-Анджелес».

У гостей отличились Трэвис Конекны, Ноа Кэйтс и Трэвис Санхейм. Успешный буллит на счету российского нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова, который также отметился двумя голевыми передачами. В сезоне-2025/26 21-летний Мичков в 68 матчах набрал 38 (16+22) очков.

Победный буллит исполнил Тревор Зеграс.

«Лос-Анджелес» (72 очка после 68 матчей) занимает восьмое место в таблице Западной конференции. «Филадельфия» с 78 очками после 68 встреч располагается на 11-м месте в Восточной конференции.

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