«Филадельфия» уступила «Лос-Анджелесу», Мичков набрал два очка

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступила «Лос-Анджелесу» со счетом 4:5.

В составе «Флайерз» 2 (1+1) очка набрал Матвей Мичков, по голу забили Тайсон Ферстер, Скотт Лоутон и Джоэл Фараби. У «Кингз» дубль оформил Анже Копитар, еще по шайбе забросили Кевин Фиала, Адриан Кемпе и Уоррен Фогель.

В текущем сезоне на счету Мичкова 29 (12+17) очков в 35 матчах НХЛ.

После этого матча «Филадельфия» с 36 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 47 очками — на четвертой строчке «Запада».