«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победил «Эдмонтон» со счетом 4:3.

После этого матча «Лос-Анджелес» и «Эдмонтон» набрали по 45 очков и расположились на пятой и четвертой строчках Западной конференции соответственно.