«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор матча

«Эдмонтон» в гостях победил «Лос-Анджелес» в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ — 3:1.

«Ойлерз» впервые вышли вперед в серии с «Кингз», отыгравшись после двух поражений — 3-2. Следующий матч состоится в Эдмонтоне в пятницу, 2 мая. Начало — в 05.00 по московскому времени.