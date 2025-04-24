«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор матча

«Лос-Анджелес» дома победил «Эдмонтон» во втором матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли — 6:2.

«Лос-Анджелес» удвоил преимущество в серии — 2-0. Третий матч состоится на льду «Эдмонтона» в субботу, 26 апреля. Начало игры — 05:00 по московскому времени.