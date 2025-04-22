«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор матча Кубка Стэнли

«Лос-Анджелес» дома переиграл «Эдмонтон» в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли — 6:5.

«Лос-Анджелес» открыл счет в серии — 1-0. Следующая игра пройдет на домашней арене «Кингз» в четверг, 24 апреля. Начало — в 05.00 по московскому времени.