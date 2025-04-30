«Лос-Анджелес» и «Эдмонтон» встретятся в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ 30 апреля

«Лос-Анджелес» и «Эдмонтон» встретятся в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ в среду, 30 апреля. Матч пройдет в Лос-Анджелесе (США) на льду арены «Crypto.com». Стартовое вбрасывание — в 5.00 по московскому времени.

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео)

Ключевые события и результат игры «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры плей-офф североамериканской лиги показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Счет в серии — 2-2. «Кингз» победили в первых двух матчах в Лос-Анджелесе — 6:5 и 6:2, а «Ойлерз» — в третьем и четвертом в Эдмонтоне (7:4 и 4:3 ОТ).