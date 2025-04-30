Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

30 апреля, 07:57

«Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» и повел в серии, Кузьменко забил гол

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес».
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ — 3:1.

Победу гостям принесли голы Эвандера Кейна, Матиаса Янмарка и Райана Нюджента-Хопкинса. Единственную шайбу хозяев забросил россиянин Андрей Кузьменко.

«Ойлерз» впервые вышли вперед в серии с «Кингз», отыгравшись после двух поражений, — 3-2. Следующий матч состоится в Эдмонтоне в пятницу, 2 мая. Начало — в 05.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Кузьменко — 3 (бол., Копитар, Кемпе), 23:33 — 1:0. Кейн — 2 (Клингберг), 26:16 — 1:1. Янмарк — 2 (Арвидссон, Подколзин), 47:12 — 1:2. Нюджент-Хопкинс — 2 (п.в., Макдэвид, Драйзайтль), 59:02 — 1:3.

Вратари: Кемпер (56:45 — 59:02, 59:26) — Пикар.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 22 (4+8+10) — 46 (19+14+13).

Наши: Гавриков (19.11/0/-1), Кузьменко (17.49/2/-1) — Подколзин (7.20/0/+1).

30 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 18145 зрителей.

Счет в серии: 2-3

Источник: Сетка плей-офф НХЛ
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Андрей Кузьменко
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Читайте также
США и Республика Корея будут сотрудничать в процессе по обогащению урана
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Гешева назвала Трампа организатором коррупционного скандала на Украине
Blue Origin остановила запуск ракеты к Марсу в последние секунды
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
«Эдмонтон» — «Флорида»: трансляция матча финала Кубка Стэнли начнется в 3.00 мск 15 июня
Форвард «Эдмонтона» Скиннер — о финальной серии с «Флоридой»: «Это будет волнительно»
Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»
В финале Кубка Стэнли-2025 сыграют трое россиян
НХЛ объявила даты матчей финальной серии Кубка Стэнли
Перри — о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мы обещали, что вернемся»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • inspire

    это про какой полуостров?

    30.04.2025

  • Muslim Galeev

    Две бывшик команды Гретцкого сейчас масляные лучше выгладят.

    30.04.2025

  • Андрей Андрей

    лучше не скажешь.

    30.04.2025

  • PvsZ

    Все концовки - за Эдмонтоном. Даже в проигранном первом матче, там откровенный "дурак" залетел у ЛА. Не созрели эти Короли, к сожалению, для плей-офф. Дожать противника вообще не могут. Вспомнить овертайм прошлой игры - так вообще ужас, Эдмонтон даже в равных составах играл как 5 на 3, про большинство и говорить нечего.

    30.04.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    да что ж такое мля Лох-Анджелес соберись!))) вспомни как ты драл чухню из занюханного Нью-Джерси)))

    30.04.2025

  • Женек10

    можешь снять видео и приложить ссылку.

    30.04.2025

  • Женек10

    Сладкая булочка она такая. Будем этот сериал постоянно смотреть, пока не поменяют регламент ПО. Давно пора сделать 1-8, 2-7...

    30.04.2025

  • Так Надо

    В общем, коротко говоря, Лос Анхелес - как всегда) Соотношение бросков 22:46 говорит о многом.

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Следующий матч будет вынос тела. 146%

    30.04.2025

  • Алексей Х

    ЛАК проиграл серию в третьем матче, а в 4 закрепил тот "успех"

    30.04.2025

  • Елисей Петров

    Как и предполагалось Короли сдулись после предыдущего проигранного матча, сами отдали выигрышную игру, а теперь снова вылетят в первом раунде...

    30.04.2025

  • Андрей Андрей

    в следующей игре фараонов отнесут в пирамиду.

    30.04.2025

  • Андрей Андрей

    Три помбура сильнее толпы царей. половину царьков поменять надо,скоро Киря освободится.

    30.04.2025

  • Андрей Андрей

    походу больше никак.

    30.04.2025

  • Андрей Андрей

    Эх ,не хочет Васёк в отпуск,не хочет. Это когда 3-ое могут отмолотить всю команду.

    30.04.2025

  • Sergg G

    Мака надо ломать в следующем матче

    30.04.2025

  • Mr.Trololo

    Когда счёт 3:1, % меня мало волнует. Пусть хоть 1% будет, а счёт 1:0 к примеру. Ну и спасибо Кемперу надо сказать в какой-то мере. Он же сегодня тащил просто мёртвые шайбы

    30.04.2025

  • True Timati

    Можно всей Альбертой ))

    30.04.2025

  • True Timati

    Понравилось всё? Даже реализация бросков в 4%?

    30.04.2025

  • Дайте ходу пароходу

    ВСЕМ полуостровом?))))

    30.04.2025

  • Mr.Trololo

    Первый, по-настоящему качественный матч в исполнении Нефти. Понравилось практически всё, что огромная редкость. Но хвалить и расслабляться рано. Следующий матч будет неимоверно тяжёлым

    30.04.2025

  • True Timati

    Им надо перебираться на Восток ))

    30.04.2025

  • nikola mozaev

    Свои шансы Лос-Анджелес разбазарил в предыдущих встречах. Сегодня матч для Эдмонтона вытащили низшие звенья. Драйзайтль и Макдэвид взяли передышку.

    30.04.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Тимур, Привет!!!! Отличная Кубковая победа, с подавляющим преимуществом, с победным от нижнего звена, и в силовой почти не уступили, хотя Мака валяли изрядно. У ЛАКов комплекс, им надо или убегать от Нефти в регулярке или менять весь состав)))

    30.04.2025

  • True Timati

    Всё решила психология, которая ни к черту у Лосей. Эдмонтон очухался после трех матчей и давай гонять голливудских. Нет инстинкта убийцы, не могут шайбу элементарно из зоны выбросить (Байфилд, привет!). Сегодня 19 бросков с игры как роспись в собственной беспомощности

    30.04.2025

    • «Миннесота» в овертайме проиграла «Вегасу», Капризов забросил одну шайбу

    Кубок Стэнли, результаты и видео голов 30 апреля: «Вегас» победил «Миннесоту», «Оттава» обыграла «Торонто» и другие матчи
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 17 12 5 25
    2 Каролина 16 11 5 22
    3 Питтсбург 17 9 8 21
    4 Рейнджерс 18 9 9 20
    5 Филадельфия 16 8 8 19
    6 Коламбус 17 9 8 19
    7 Айлендерс 16 8 8 18
    8 Вашингтон 17 8 9 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 17 10 7 22
    2 Оттава 18 9 9 22
    3 Бостон 19 11 8 22
    4 Детройт 17 10 7 20
    5 Флорида 17 9 8 19
    6 Тампа-Бэй 16 8 8 18
    7 Торонто 18 8 10 18
    8 Баффало 17 5 12 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 18 12 6 29
    2 Даллас 18 11 7 25
    3 Виннипег 16 10 6 20
    4 Юта 17 10 7 20
    5 Чикаго 17 8 9 20
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Сент-Луис 17 6 11 15
    8 Нэшвилл 18 5 13 14
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 17 11 6 23
    2 Лос-Анджелес 18 9 9 22
    3 Эдмонтон 19 8 11 20
    4 Сиэтл 16 7 9 19
    5 Сан-Хосе 18 8 10 19
    6 Вегас 15 7 8 18
    7 Ванкувер 18 8 10 17
    8 Калгари 19 5 14 12
    Результаты / календарь
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    14.11 03:00 Флорида – Вашингтон 6 : 3
    14.11 03:00 Оттава – Бостон 5 : 3
    14.11 03:00 Торонто – Лос-Анджелес 3 : 4 ОТ
    14.11 03:00 Монреаль – Даллас 0 : 7
    14.11 03:00 Детройт – Анахайм 6 : 3
    14.11 03:30 Коламбус – Эдмонтон 5 : 4
    14.11 05:00 Калгари – Сан-Хосе 2 : 0
    14.11 05:00 Колорадо – Баффало 6 : 3
    14.11 06:00 Сиэтл – Виннипег - : -
    14.11 06:00 Вегас – Айлендерс - : -
    14.11 22:00 Нэшвилл – Питтсбург - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости