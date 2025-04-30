«Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» и повел в серии, Кузьменко забил гол

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ — 3:1.

Победу гостям принесли голы Эвандера Кейна, Матиаса Янмарка и Райана Нюджента-Хопкинса. Единственную шайбу хозяев забросил россиянин Андрей Кузьменко.

«Ойлерз» впервые вышли вперед в серии с «Кингз», отыгравшись после двух поражений, — 3-2. Следующий матч состоится в Эдмонтоне в пятницу, 2 мая. Начало — в 05.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Кузьменко — 3 (бол., Копитар, Кемпе), 23:33 — 1:0. Кейн — 2 (Клингберг), 26:16 — 1:1. Янмарк — 2 (Арвидссон, Подколзин), 47:12 — 1:2. Нюджент-Хопкинс — 2 (п.в., Макдэвид, Драйзайтль), 59:02 — 1:3.

Вратари: Кемпер (56:45 — 59:02, 59:26) — Пикар.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 22 (4+8+10) — 46 (19+14+13).

Наши: Гавриков (19.11/0/-1), Кузьменко (17.49/2/-1) — Подколзин (7.20/0/+1).

30 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 18145 зрителей.

Счет в серии: 2-3