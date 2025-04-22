«Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» в первом матче серии Кубка Стэнли, Кузьменко набрал три очка
«Лос-Анджелес» дома переиграл «Эдмонтон» в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли — 6:5.
Три очка у хозяев набрал Андрей Кузьменко. Россиянин открыл счет в первом периоде и отметился двумя результативными передачами. Адриан Кемпе также набрал 3 (1+2) очка. Дубль оформил Филлип Дано, забросивший победную шайбу в концовке. Еще по одному голу в активе Куинтона Байфилда и Кевин Фиалы.
У гостей 4 очка (1+3) на счету Коннора Макдэвида. По голу забили Леон Драйайтль, Маттиас Янмарк, Джейк Уолман и Зак Хайман.
«Лос-Анджелес» открыл счет в серии — 1-0. Следующая игра пройдет на домашней арене «Кингз» в четверг, 24 апреля. Начало — в 05.00 по московскому времени.
НХЛ. Плей-офф
1/4 финала конференции
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 6:5 (2:0, 2:1, 2:4)
Голы: Кузьменко — 1 (бол., Фиала, Кемпе), 2:49 — 1:0. Байфилд — 1 (Даути, Андерсон), 19:27 — 2:0. Кемпе — 1 (Кузьменко, Копитар), 34:47 — 3:0. Дано — 1 (Байфилд), 37:43 — 4:0. Драйзайтль — 1 (Макдэвид, Бушар), 39:54 — 4:1. Янмарк — 1 (Фредерик, Дж. Скиннер), 42:19 — 4:2. Фиала — 1 (бол., Кемпе, Кузьменко), 44:59 — 5:2. Перри — 1 (Макдэвид, Бушар), 47:43 — 5:3. Хаймэн — 1 (Макдэвид, Перри), 57:56 — 5:4. Макдэвид — 1 (Драйзайтль, Бушар), 58:32 — 5:5. Дано — 2, 59:18 — 6:5.
Вратари: Кемпер — С. Скиннер (56:22 — 57:56, 58:14 — 58:32, 59:24).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 30 (8+9+13) — 25 (6+4+15).
Наши: Гавриков (19.38/0/0), Кузьменко (17.09/5/+1) — Подколзин (11.17/1/0).
Счет в серии: 1-0
22 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
1 - 0
|1 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
1 - 0
|1 - 0
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
1 - 0
|1 - 0
|
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
1 - 1
|1 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
1 - 0
|1 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
2 - 0
|2 - 0
|22.04
|02:00
|
Вашингтон – Монреаль
|3 : 2 ОТ
|22.04
|02:30
|
Виннипег – Сент-Луис
|2 : 1
|22.04
|04:30
|
Даллас – Колорадо
|4 : 3 ОТ
|22.04
|05:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|6 : 5