«Лос-Анджелес» второй раз обыграл «Эдмонтон», Кузьменко набрал 2 очка

«Лос-Анджелес» переиграл «Эдмонтон» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ — 6:2. Счет в серии стал — 2-0.

Российский нападающий «Кингз» Андрей Кузьменко забил один гол и сделал голевую передачу. У него уже 5 (2+3) очков в двух играх Кубка Стэнли-2025.

Защитник «Кингз» Владислав Гавриков отметился одной голевой передачей, как и форвард «Ойлерз» Василий Подколзин.

Третий матч состоится на льду «Эдмонтона» в субботу, 26 апреля. Начало игры — 05:00 по московскому времени.