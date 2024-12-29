«Лос-Анджелес» в овертайме победил «Эдмонтон», у Подколзина результативный пас

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победил «Эдмонтон» со счетом 4:3.

В составе «Кингз» 3 (2+1) очка набрал Куинтон Байфилд, 3 (1+2) очка у Уоррена Фогеля, еще один гол на счету Таннера Жанно. У «Ойлерз» шайбы забросили Каспери Капанен, Райан Нюджент-Хопкинс и Виктор Арвидссон, Василий Подколзин отметился результативной передачей.

После этого матча «Лос-Анджелес» и «Эдмонтон» набрали по 45 очков и расположились на пятой и четвертой строчках Западной конференции соответственно.