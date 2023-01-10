«Лос-Анджелес» обыграл «Эдмонтон», Фиала и Кемпе оформили дубли
«Лос-Анджелес» дома обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.
В составе «Кингз» дубли на счету Адриана Кемпе и Кевина Фиалы, по голу забили Алекс Аяфалло и Виктор Арвидссон. У «Ойлерз» отметились Коннор Макдэвид, Райан Маклеод и Кайлер Ямамото.
После матча «Лос-Анджелес» с 54 очками поднялся на 3-е место в Западной конференции. «Эдмонтон» с 45 очками — на 8-й строчке.
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«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
Голы: Фиала — 14 (бол., Кемпе, Копитар), 9:21 — 1:0. Фиала — 15 (бол., Виларди), 11:11 — 2:0. Ямамото — 4 (Нерс, Бушар), 17:02 — 2:1. Кемпе — 16 (бол., Фиала, Дано), 23:51 — 3:1. Кемпе — 17 (бол., Фиала, Даути), 31:38 — 4:1. Маклеод — 4 (Бушар, Броберг), 36:36 — 4:2. Иафалло — 7 (Арвидссон, Даути), 47:44 — 5:2. Макдэвид — 34, 49:26 — 5:3. Арвидссон — 12 (п.в.), 58:18 — 6:3.
Вратари: Копли — Скиннер (Кэмпбелл, 23:51, 57:06 — 58:18).
Штраф: 29 — 41.
Броски: 38 (18+15+5) — 31 (8+14+9).
Наши: — - Костин (7.47/0/0).
10 января. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 16039 зрителей
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Лос-Анджелес – Эдмонтон
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