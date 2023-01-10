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Сегодня, 09:21

«Лос-Анджелес» обыграл «Эдмонтон», Фиала и Кемпе оформили дубли

Руслан Минаев
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«Лос-Анджелес» дома обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

В составе «Кингз» дубли на счету Адриана Кемпе и Кевина Фиалы, по голу забили Алекс Аяфалло и Виктор Арвидссон. У «Ойлерз» отметились Коннор Макдэвид, Райан Маклеод и Кайлер Ямамото.

После матча «Лос-Анджелес» с 54 очками поднялся на 3-е место в Западной конференции. «Эдмонтон» с 45 очками — на 8-й строчке.

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«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

Голы: Фиала — 14 (бол., Кемпе, Копитар), 9:21 — 1:0. Фиала — 15 (бол., Виларди), 11:11 — 2:0. Ямамото — 4 (Нерс, Бушар), 17:02 — 2:1. Кемпе — 16 (бол., Фиала, Дано), 23:51 — 3:1. Кемпе — 17 (бол., Фиала, Даути), 31:38 — 4:1. Маклеод — 4 (Бушар, Броберг), 36:36 — 4:2. Иафалло — 7 (Арвидссон, Даути), 47:44 — 5:2. Макдэвид — 34, 49:26 — 5:3. Арвидссон — 12 (п.в.), 58:18 — 6:3.

Вратари: Копли — Скиннер (Кэмпбелл, 23:51, 57:06 — 58:18).

Штраф: 29 — 41.

Броски: 38 (18+15+5) — 31 (8+14+9).

Наши: — - Костин (7.47/0/0).

10 января. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 16039 зрителей

Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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8 Коламбус 39 12 27 26
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3 Тампа-Бэй 38 24 14 49
4 Баффало 38 20 18 42
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4 Нэшвилл 39 19 20 44
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Баффало – Филадельфия
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Монреаль – Сиэтл
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Оттава – Нэшвилл
 0 : 3
10.01 06:30
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 6 : 3
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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 39 62
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 40 57
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 41 33
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 40 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

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Линус Ульмарк

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