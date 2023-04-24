«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес» и сравнял счет в серии
«Эдмонтон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Лос-Анджелес» со счетом 5:4.
В составе «Ойлерз» 3 (2+1) очка набрал Леон Драйзайтль, 3 (1+2) очка у Эвана Бушара, еще по голу забили Эвандер Кейн и Зак Хайман, Коннор Макдэвид отметился ассистентским хет-триком. У «Кингз» шайбы забросили Габриэль Виларди, Виктор Арвидссон, Анже Копитар и Мэтт Рой.
Счет в серии стал 2-2. Следующий матч пройдет 26 апреля и начнется в 4:30 мск.
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 4:5 ОТ (3:0, 0:3, 1:1, 0:1)
Голы: Виларди — 2 (Фиала, Иафалло), 9:25 — 1:0. Арвидссон — 1 (Мур, Дано), 16:48 — 2:0. Копитар — 2 (бол., Фиала, Кемпе), 18:11 — 3:0. Бушар — 2 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 24:55 — 3:1. Драйзайтль — 4 (Макдэвид, Хаймэн), 29:41 — 3:2. Драйзайтль — 5 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бушар), 39:49 — 3:3. Рой — 1 (Арвидссон, Дано), 44:28 — 4:3. Кейн — 2 (Макдэвид, Экхольм), 56:58 — 4:4. Хаймэн — 1 (Бушар), 70:39 — 4:5.
Вратари: Корписало — Скиннер (Кэмпбелл, 20:00).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 39 (11+8+17+3) — 40 (9+20+7+4).
Наши: Гавриков (27.24/0/+2) — Костин (3.38/1/0).
24 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
|2 - 1
|
Вегас - Виннипег
|2 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|2 - 1
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 2
|1 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 1
|
Даллас - Миннесота
|2 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|3 - 1
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|24.04
|01:30
|
Миннесота – Даллас
|2 : 3
|24.04
|04:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|4 : 5 ОТ
|И
|О
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|4
|8
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|3
|8
|
|
Тэйлор Холл
Бостон
|4
|7
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|3
|5
|
|
Тэйлор Холл
Бостон
|4
|4
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|4
|4
|И
|КН
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|1
|0.84
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|3
|1.25
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|3
|1.72