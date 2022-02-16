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Сегодня, 09:20

«Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес»

Роман Шишов
Корреспондент

«Эдмонтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Лос-Анджелес» со счетом 5:2. Победную шайбу забросил Кайлер Ямамото.

Также в составе «Ойлерз» отличился Коннор Макдэвид, Райан Нюджент-Хопкинс, Зак Хайман (в пустые ворота) и Эвандер Кейн (в пустые ворота). У «Кингз» голы забили американский нападающий таджикистанского происхождения Артур Калиев и канадец Филлип Дано.

«Эдмонтон» вышел на седьмое место в таблице Западной конференции. «Лос-Анджелес» опустился на восьмую позицию.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 2:5 (1:0, 0:1, 1:4)

Голы: Калиев — 9 (Лемье), 16:00 — 1:0. Макдэвид — 25 (Пулюярви), 37:45 — 1:1. Нюджент-Хопкинс — 7 (Фогеле, Райан), 47:44 — 1:2. Дано — 13 (Арвидссон, Даути), 51:42 — 2:2. Ямамото — 9 (Драйзайтль, Кейн), 55:14 — 2:3. Хаймэн — 15 (п.в., Макдэвид, Бэрри), 58:35 — 2:4. Кейн — 3 (п.в.), 59:42 — 2:5.

Вратари: Петерсен (57:49 — 58:35, 58:50 — 59:42) — Смит.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 32 (11+8+13) — 29 (8+12+9).

Наши: — - -.

16 февраля. Лос-Анджелес. Staples Center.

ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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2 Каролина 46 32 14 67
3 Рейнджерс 48 31 17 66
4 Вашингтон 51 27 24 63
5 Коламбус 47 23 24 47
6 Айлендерс 43 17 26 40
7 Филадельфия 48 15 33 39
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 49 32 17 70
2 Флорида 47 32 15 69
3 Торонто 46 31 15 65
4 Бостон 47 27 20 58
5 Детройт 50 22 28 50
6 Баффало 48 16 32 40
7 Оттава 46 17 29 38
8 Монреаль 48 8 40 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 47 34 13 72
2 Миннесота 44 30 14 63
3 Сент-Луис 47 28 19 61
4 Нэшвилл 49 28 21 60
5 Даллас 47 26 21 54
6 Виннипег 46 20 26 48
7 Чикаго 49 18 31 43
8 Аризона 48 12 36 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 46 27 19 60
2 Вегас 48 28 20 59
3 Эдмонтон 47 26 21 55
4 Лос-Анджелес 48 24 24 55
5 Анахайм 49 23 26 55
6 Ванкувер 49 22 27 50
7 Сан-Хосе 47 22 25 48
8 Сиэтл 49 16 33 36
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Оттава – Сент-Луис
 2 : 5
16.02 03:00
Питтсбург – Филадельфия
 5 : 4 ОТ
16.02 03:00
Баффало – Айлендерс
6 : 3
16.02 03:00
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
 3 : 6
16.02 03:00
Рейнджерс – Бостон
 2 : 1 Б
16.02 04:00
Нэшвилл – Вашингтон
 1 : 4
16.02 05:00
Калгари – Коламбус
 6 : 2
16.02 05:00
Колорадо – Даллас
 1 : 4
16.02 06:30
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 2 : 5
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Эдмонтон

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Флорида

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И Г
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Крис Крайдер

Рейнджерс

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Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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