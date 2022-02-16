«Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес»

«Эдмонтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Лос-Анджелес» со счетом 5:2. Победную шайбу забросил Кайлер Ямамото.

Также в составе «Ойлерз» отличился Коннор Макдэвид, Райан Нюджент-Хопкинс, Зак Хайман (в пустые ворота) и Эвандер Кейн (в пустые ворота). У «Кингз» голы забили американский нападающий таджикистанского происхождения Артур Калиев и канадец Филлип Дано.

«Эдмонтон» вышел на седьмое место в таблице Западной конференции. «Лос-Анджелес» опустился на восьмую позицию.

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«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 2:5 (1:0, 0:1, 1:4)

Голы: Калиев — 9 (Лемье), 16:00 — 1:0. Макдэвид — 25 (Пулюярви), 37:45 — 1:1. Нюджент-Хопкинс — 7 (Фогеле, Райан), 47:44 — 1:2. Дано — 13 (Арвидссон, Даути), 51:42 — 2:2. Ямамото — 9 (Драйзайтль, Кейн), 55:14 — 2:3. Хаймэн — 15 (п.в., Макдэвид, Бэрри), 58:35 — 2:4. Кейн — 3 (п.в.), 59:42 — 2:5.

Вратари: Петерсен (57:49 — 58:35, 58:50 — 59:42) — Смит.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 32 (11+8+13) — 29 (8+12+9).

Наши: — - -.

16 февраля. Лос-Анджелес. Staples Center.