«Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес»

«Эдмонтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Лос-Анджелес» со счетом 3:2.

Победную шайбу забросил Эван Бушар. Также отличились Коннор Макдэвид и Уоррен Фогель. В составе «Кингз» голы забили Тревор Мур и Виктор Арвидссон.

«Эдмонтон» занимает пятое место в турниной таблице Западной конференции. «Лос-Анджелес» — седьмой.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы: Макдэвид — 42 (Бушар), 3:17 — 0:1. Мур — 14 (мен., Дано), 22:29 — 1:1. Фогеле — 10 (Райан, Бушар), 35:26 — 1:2. Бушар — 10 (Макдэвид, Кейн), 44:01 — 1:3. Арвидссон — 20 (Мур), 47:00 — 2:3.

Вратари: Куик — Смит.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 33 (4+17+12) — 30 (8+10+12).

Наши: — - -.

8 апреля. Лос-Анджелес. Staples Center.