"Лос-Анджелес" дома уступил "Ванкуверу" по буллитам. Ковальчук очков не набрал

"Лос-Анджелес" дома уступил "Ванкуверу" по буллитам (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Подопечные Уилли Дежардена потерпели третье поражение подряд.

​Российский форвард "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук провел на льду 17 минут и 10 секунд, отметившись тремя бросками в створ ворот. В серии послематчевых бросков российский форвард был точен.

Нападающий "Ванкувера" Николай Голдобин провел на льду 16 минут и 31 секунду, заработав показатель полезности "+1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес Кингз" – "Ванкувер Кэнакс" – 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Петтерссон – 26 (бол., Стэчер, Хорват), 12:22 – 0:1. Вагнер – 8 (Клиффорд, Форборт), 12:30 – 1:1. Бозер – 20 (Годетт, Руссель), 29:46 – 1:2. Амадио – 3 (Клиффорд, Мартинес), 32:28 – 2:2. Мартинес – 4 (Лейпсик, Льюис), 50:59 – 3:2. Годетт – 4 (Петтерссон, Бига), 58:22 – 3:3.

Победный буллит: Бозер.

Вратари: Куик – Маркстрем.

Штраф: 4 – 6.

Броски: 38 (9+17+9+3) – 27 (9+8+9+1).

Наши: Ковальчук (17.10/3/0) – Голдобин (16.31/2/+1).

15 февраля. Лос-Анджелес. Staples Center.

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