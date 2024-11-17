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Сегодня, 06:40

«Лос-Анджелес» дома победил «Детройт», Гавриков отдал голевую передачу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лос-Анджелес» на домашнем льду переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Дубль у хозяев оформил Адриан Кемпе. Еще по разу отличились Мики Андерсон и Таннер Жанно. Российский защитник Владислав Гавриков отдал одну голевую передачу.

Единственная шайба гостей на счету Дилана Ларкина.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Детройт» — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Голы: Андерсон — 3 (Дано, Мур), 18:05 — 1:0. Жанно — 2 (Льюис, Хелениус), 18:27 — 2:0. Кемпе — 8 (Фогеле, Гавриков), 40:15 — 3:0. Ларкин — 10 (Дебринкэт), 58:33 — 3:1. Кемпе — 9 (п.в., Копитар, Льюис), 59:11 — 4:1.

Вратари: Риттих — Тэлбот (57:33 — 58:33, 58:48 — 59:11).

Штраф: 0 — 2.Броски: 41 (15+14+12) — 18 (5+5+8).

Наши: Гавриков (22.19/2/+1) — Тарасенко (14.14/2/-1).

17 ноября. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 18145 зрителей.

Владислав Гавриков
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
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1 Нью-Джерси 21 12 9 26
2 Каролина 16 12 4 24
3 Вашингтон 16 11 5 23
4 Рейнджерс 15 10 5 21
5 Филадельфия 18 8 10 18
6 Айлендерс 18 7 11 18
7 Питтсбург 20 7 13 17
8 Коламбус 17 6 11 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 18 12 6 25
2 Торонто 19 11 8 24
3 Тампа-Бэй 16 9 7 19
4 Бостон 19 8 11 19
5 Оттава 17 8 9 17
6 Баффало 18 8 10 17
7 Детройт 17 7 10 15
8 Монреаль 18 6 12 14
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 18 15 3 30
2 Миннесота 17 11 6 25
3 Даллас 16 11 5 22
4 Колорадо 18 9 9 18
5 Юта 17 7 10 17
6 Сент-Луис 18 8 10 17
7 Чикаго 17 6 11 13
8 Нэшвилл 18 5 13 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
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5 Ванкувер 15 8 7 19
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Сиэтл – Айлендерс
3 : 2
17.11 03:00
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
 4 : 0
17.11 03:00
Торонто – Эдмонтон
 4 : 3 ОТ
17.11 03:00
Питтсбург – Сан-Хосе
 4 : 3 Б
17.11 03:00
Каролина – Оттава
 4 : 0
17.11 03:00
Филадельфия – Баффало
 5 : 2
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Флорида – Виннипег
 5 : 0
17.11 03:00
Монреаль – Коламбус
 5 : 1
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Миннесота – Даллас
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