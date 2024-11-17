«Лос-Анджелес» дома победил «Детройт», Гавриков отдал голевую передачу

«Лос-Анджелес» на домашнем льду переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Дубль у хозяев оформил Адриан Кемпе. Еще по разу отличились Мики Андерсон и Таннер Жанно. Российский защитник Владислав Гавриков отдал одну голевую передачу.

Единственная шайба гостей на счету Дилана Ларкина.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Детройт» — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Голы: Андерсон — 3 (Дано, Мур), 18:05 — 1:0. Жанно — 2 (Льюис, Хелениус), 18:27 — 2:0. Кемпе — 8 (Фогеле, Гавриков), 40:15 — 3:0. Ларкин — 10 (Дебринкэт), 58:33 — 3:1. Кемпе — 9 (п.в., Копитар, Льюис), 59:11 — 4:1.

Вратари: Риттих — Тэлбот (57:33 — 58:33, 58:48 — 59:11).

Штраф: 0 — 2.Броски: 41 (15+14+12) — 18 (5+5+8).

Наши: Гавриков (22.19/2/+1) — Тарасенко (14.14/2/-1).

17 ноября. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 18145 зрителей.