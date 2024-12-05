«Лос-Анджелес» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

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«Лос-Анджелес» дома одержал победу над «Далласом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

За «Кингз» отличились Таннер Жанно, Джоэль Эдмундсон и Уоррен Фегеле.

У «Старз» шайбы забросили Уайатт Джонстон и Мэйсон Марчмент.

«Лос-Анджелес» набрал 33 очка и расположился на 4-й строчке Западной конференции, «Даллас» идет 5-м с 32 очками.