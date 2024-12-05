«Лос-Анджелес» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ
«Лос-Анджелес» дома одержал победу над «Далласом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.
За «Кингз» отличились Таннер Жанно, Джоэль Эдмундсон и Уоррен Фегеле.
У «Старз» шайбы забросили Уайатт Джонстон и Мэйсон Марчмент.
«Лос-Анджелес» набрал 33 очка и расположился на 4-й строчке Западной конференции, «Даллас» идет 5-м с 32 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|25
|17
|8
|36
|2
|Нью-Джерси
|28
|17
|11
|36
|3
|Каролина
|25
|16
|9
|33
|4
|Рейнджерс
|24
|13
|11
|27
|5
|Филадельфия
|25
|12
|13
|27
|6
|Питтсбург
|27
|11
|16
|26
|7
|Коламбус
|24
|11
|13
|25
|8
|Айлендерс
|26
|9
|17
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|25
|16
|9
|34
|2
|Флорида
|26
|15
|11
|32
|3
|Бостон
|28
|14
|14
|31
|4
|Тампа-Бэй
|23
|12
|11
|26
|5
|Баффало
|25
|11
|14
|24
|6
|Детройт
|25
|10
|15
|24
|7
|Оттава
|24
|10
|14
|22
|8
|Монреаль
|25
|9
|16
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|25
|17
|8
|38
|2
|Виннипег
|26
|18
|8
|36
|3
|Даллас
|25
|16
|9
|32
|4
|Колорадо
|26
|14
|12
|28
|5
|Сент-Луис
|26
|12
|14
|26
|6
|Юта
|25
|10
|15
|24
|7
|Нэшвилл
|26
|7
|19
|20
|8
|Чикаго
|26
|8
|18
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|17
|10
|37
|2
|Лос-Анджелес
|26
|15
|11
|33
|3
|Ванкувер
|24
|13
|11
|30
|4
|Калгари
|26
|13
|13
|30
|5
|Эдмонтон
|25
|13
|12
|28
|6
|Сиэтл
|26
|12
|14
|25
|7
|Сан-Хосе
|28
|10
|18
|25
|8
|Анахайм
|24
|10
|14
|23
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9.12
10.12
|5.12
|03:30
|
Торонто – Нэшвилл
|3 : 2
|5.12
|03:30
|
Чикаго – Бостон
|2 : 4
|5.12
|06:00
|
Лос-Анджелес – Даллас
|3 : 2
|5.12
|06:00
|
Анахайм – Вегас
|1 : 4
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