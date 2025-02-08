«Лос-Анджелес» — «Даллас»: видеообзор матча

«Даллас» на выезде проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 Б.

«Даллас» (70 очков) занимает третье место в Западной конференции НХЛ. «Лос-Анджелес» (64) одержал третью победу подряд и идет седьмым на «Западе».