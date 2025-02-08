«Даллас» по буллитам уступил «Лос-Анджелесу», Дадонов отдал голевую передачу

«Даллас» на выезде проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 Б

Буллиты у хозяев реализовали Адриан Кемпе и Кевин Фиала. В основное время отличились Уоррен Фогеле, Фиала, Алекс Лафферье и Анже Копитар.

Дубль у гостей оформил Мэтт Дюшен. По одной шайбе забросили Томас Харли и Маврик Бурк. Российский форвард Евгений Дадонов отметился голевой передачей.

«Даллас» (70 очков) занимает третье место в Западной конференции НХЛ. «Лос-Анджелес» (64) одержал третью победу подряд и идет седьмым на «Западе».

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«Лос-Анджелес» — «Даллас» — 5:4 Б (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Фогеле — 14 (Дано), 0:11 — 1:0. Дюшен — 19, 19:58 — 1:1. Фиала — 21 (Дано), 28:16 — 2:1. Харли — 8, 29:29 — 2:2. Лафферье — 14 (Байфилд, Фиала), 31:43 — 3:2. Бурк — 7, 46:53 — 3:3. Дюшен — 20, 49:41 — 3:4. Копитар — 13 (Кемпе, Мур), 51:40 — 4:4.

Победный буллит: Кемпе.

Вратари: Риттих — Эттингер.

Штраф: 9 — 9.

Броски: 37 (12+11+13+1) — 30 (8+8+12+2).

Наши: Гавриков (29.00/4/0) — Дадонов (11.37/0/0).

8 февраля. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 18145 зрителей.