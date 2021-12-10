«Лос-Анджелес» одержал победу над «Далласом» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась со счетом 4:0.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Адриан Кемпе, Артур Калиев, Виктор Арвидссон и Андреас Атанасиу.

Таким образом, «Лос-Анджелес» набрал 27 очков и расположился на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Даллас» с 28 очками остался на 11-й позиции.