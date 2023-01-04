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Сегодня, 08:40

«Лос-Анджелес» прервал серию «Далласа» из 4 побед подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Лос-Анджелес» победил «Даллас» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев забросили Расмус Купари, Анже Копитар и Адриан Кемпе. У гостей отличились Миро Хейсканен и Джейсон Робертсон.

«Лос-Анджелес» прервал серию «Далласа» из четырех побед подряд и идет на третьем месте в таблице Западной конференции с 50 очками в 41 матче. «Старз» занимают вторую строчку с 52 очками в 39 играх.

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