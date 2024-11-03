«Лос-Анджелес» — «Чикаго»: видеообзор матча

«Чикаго» на выезде победил «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

«Лос-Анджелес» с 15 очками в 12 матчах занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Чикаго» с 9 очками в 12 играх идет на 15-й строчке.