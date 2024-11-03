«Чикаго» по буллитам обыграл «Лос-Анджелес»
«Лос-Анджелес» на своем льду проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата — 3:4 Б.
В основное время у «Кингз» дублем отметился Алекс Лафферье, а также одну шайбу забросил Филлип Дано. У «Блэкхокс» голами отметились Тайлер Бертуцци, Ник Фолиньо и Крэйг Смит.
Победный буллит реализовал Райан Донато.
«Лос-Анджелес» с 15 очками занимает 4-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет на 14-й строчке — 9 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Чикаго» — 3:4 Б (1:0, 1:0, 1:3, 0:0, 0:1)
Голы: Лафферье — 7 (бол., Копитар, Фиала), 3:57 — 1:0. Лафферье — 8 (Тюркотт, Дано), 38:37 — 2:0. Фолиньо — 4 (Аллан), 43:26 — 2:1. Смит — 4 (Райхель, Власик), 45:34 — 2:2. Дано — 1 (Фиала, Мур), 51:48 — 3:2. Бертуцци — 4 (Донато, Джонс), 59:29 — 3:3.
Победный буллит: Донато.
Вратари: Кемпер — Мразек
Штраф: 9 — 11.
Броски: 40 (12+11+12+5) — 20 (4+4+11+1).
Наши: Гавриков (24.29/1/+1) — Михеев (13.52/0/0).
2 ноября. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena.
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