7 декабря 2025, 07:39

Гол Кузьменко помог «Лос-Анджелесу» разгромить «Чикаго»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Лос-Анджелес» дома победил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0.

Одну шайбу забросил российский нападающий хозяев Андрей Кузьменко. По два очка набрали Брандт Кларк (2+0), Мики Андерсон (1+1), Алекс Туркотт (1+1) и Дрю Даути (0+2). Еще один гол забил Уоррен Фогеле.

«Лос-Анджелес» с 33 очками занимает шестое место в Западной конференции НХЛ. «Чикаго» идет восьмым — 30 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат
7 декабря, 05:00. Crypto.cоm Arena (Лос-Анджелес)
Лос-Анджелес
Чикаго
Источник: Таблица НХЛ
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Три недели до плей-офф, «Сибирь» или «Амур», поражения «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 67 42 25 90
2 Питтсбург 67 34 33 83
3 Айлендерс 68 39 29 83
4 Коламбус 67 35 32 81
5 Филадельфия 66 31 35 74
6 Вашингтон 68 33 35 74
7 Нью-Джерси 67 34 33 70
8 Рейнджерс 67 28 39 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 68 42 26 90
2 Тампа-Бэй 66 41 25 86
3 Монреаль 67 37 30 84
4 Бостон 68 37 31 82
5 Детройт 68 37 31 82
6 Оттава 66 34 32 77
7 Торонто 69 29 40 70
8 Флорида 67 33 34 69
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 66 44 22 97
2 Даллас 67 42 25 94
3 Миннесота 69 39 30 90
4 Юта 68 35 33 76
5 Нэшвилл 67 30 37 69
6 Виннипег 67 28 39 67
7 Сент-Луис 67 27 40 64
8 Чикаго 67 25 42 62
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 67 37 30 77
2 Эдмонтон 69 34 35 77
3 Вегас 68 31 37 76
4 Сиэтл 67 31 36 71
5 Лос-Анджелес 67 28 39 71
6 Сан-Хосе 66 32 34 70
7 Калгари 67 26 41 59
8 Ванкувер 67 21 46 50
18.03 02:00 Монреаль – Бостон 3 : 2 ОТ
18.03 02:00 Торонто – Айлендерс 1 : 3
18.03 02:00 Коламбус – Каролина 5 : 1
18.03 03:00 Виннипег – Нэшвилл 3 : 4 Б
18.03 03:30 Чикаго – Миннесота 3 : 4 ОТ
18.03 04:00 Эдмонтон – Сан-Хосе 5 : 3
18.03 05:00 Сиэтл – Тампа-Бэй 2 : 6
18.03 05:00 Вегас – Баффало 0 : 2
18.03 05:00 Ванкувер – Флорида 5 : 2
