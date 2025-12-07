Гол Кузьменко помог «Лос-Анджелесу» разгромить «Чикаго»
«Лос-Анджелес» дома победил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0.
Одну шайбу забросил российский нападающий хозяев Андрей Кузьменко. По два очка набрали Брандт Кларк (2+0), Мики Андерсон (1+1), Алекс Туркотт (1+1) и Дрю Даути (0+2). Еще один гол забил Уоррен Фогеле.
«Лос-Анджелес» с 33 очками занимает шестое место в Западной конференции НХЛ. «Чикаго» идет восьмым — 30 очков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|67
|42
|25
|90
|2
|Питтсбург
|67
|34
|33
|83
|3
|Айлендерс
|68
|39
|29
|83
|4
|Коламбус
|67
|35
|32
|81
|5
|Филадельфия
|66
|31
|35
|74
|6
|Вашингтон
|68
|33
|35
|74
|7
|Нью-Джерси
|67
|34
|33
|70
|8
|Рейнджерс
|67
|28
|39
|64
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|68
|42
|26
|90
|2
|Тампа-Бэй
|66
|41
|25
|86
|3
|Монреаль
|67
|37
|30
|84
|4
|Бостон
|68
|37
|31
|82
|5
|Детройт
|68
|37
|31
|82
|6
|Оттава
|66
|34
|32
|77
|7
|Торонто
|69
|29
|40
|70
|8
|Флорида
|67
|33
|34
|69
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|66
|44
|22
|97
|2
|Даллас
|67
|42
|25
|94
|3
|Миннесота
|69
|39
|30
|90
|4
|Юта
|68
|35
|33
|76
|5
|Нэшвилл
|67
|30
|37
|69
|6
|Виннипег
|67
|28
|39
|67
|7
|Сент-Луис
|67
|27
|40
|64
|8
|Чикаго
|67
|25
|42
|62
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|67
|37
|30
|77
|2
|Эдмонтон
|69
|34
|35
|77
|3
|Вегас
|68
|31
|37
|76
|4
|Сиэтл
|67
|31
|36
|71
|5
|Лос-Анджелес
|67
|28
|39
|71
|6
|Сан-Хосе
|66
|32
|34
|70
|7
|Калгари
|67
|26
|41
|59
|8
|Ванкувер
|67
|21
|46
|50
|18.03
|02:00
|Монреаль – Бостон
|3 : 2 ОТ
|18.03
|02:00
|Торонто – Айлендерс
|1 : 3
|18.03
|02:00
|Коламбус – Каролина
|5 : 1
|18.03
|03:00
|Виннипег – Нэшвилл
|3 : 4 Б
|18.03
|03:30
|Чикаго – Миннесота
|3 : 4 ОТ
|18.03
|04:00
|Эдмонтон – Сан-Хосе
|5 : 3
|18.03
|05:00
|Сиэтл – Тампа-Бэй
|2 : 6
|18.03
|05:00
|Вегас – Баффало
|0 : 2
|18.03
|05:00
|Ванкувер – Флорида
|5 : 2
