Гол Кузьменко помог «Лос-Анджелесу» разгромить «Чикаго»

«Лос-Анджелес» дома победил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0.

Одну шайбу забросил российский нападающий хозяев Андрей Кузьменко. По два очка набрали Брандт Кларк (2+0), Мики Андерсон (1+1), Алекс Туркотт (1+1) и Дрю Даути (0+2). Еще один гол забил Уоррен Фогеле.

«Лос-Анджелес» с 33 очками занимает шестое место в Западной конференции НХЛ. «Чикаго» идет восьмым — 30 очков.